Bölgesel ihracat dinamiklerinde dikkat çeken değişim: Anadolu'nun küçük şehri gaza bastı

Ticaret Bakanlığı il bazında ihracat rakamlarını paylaştı. Bakanlık, ocak ve şubat döneminde 10 ilde ihracatın 1 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

İhracatta zirve yine İstanbul'un

Bakanlığın verilerine göre, faaliyet illeri bazında en fazla ihracat yapan il yine İstanbul oldu. İstanbul, 4 milyar 340 milyon dolarlık ihracat hacmiyle öncü konumunu sürdürdü.

Sanayi ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olan Kocaeli, 2 milyar 667 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Ege Bölgesi’nin ihracat lokomotiflerinden İzmir ise 1 milyar 875 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirerek üncü sırada yer aldı.

İl bazında ihracat sıralaması şöyle gerçekleşti:

1.İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada,

2. Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla ikinci sırada,

3. İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla üçüncü sırada

4. Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla dördüncü sırada,

5. Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

İhracatta gaza basan il Çorum oldu

Şubat 2025'te, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il 210 milyon dolarlık artışla Çorum oldu. Onu 138 milyon dolarla Kocaeli, 81 milyon dolarla Afyon, 26 milyon dolarla Yalova ve 23 milyon dolarla Samsun takip etti. Çorum’un dikkat çeken performansı, Türkiye’nin bölgesel ihracat dinamiklerinde de önemli değişimler yaşandığını gösteriyor.

2025 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

Çorum 210 milyon dolarlık artışla birinci il,

Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Afyon 81 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Yalova 26 milyon dolarlık artışla dördüncü il

Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.