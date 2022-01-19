Bölgesel krizlere rağmen 40 ülkeden alıcı, Antalya’da buluştu

Kerim ÜLKER / ANTALYA



Kazakistan’da yaşanan iç karışıklık, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilim, Türk fuarcılık sektörünün de gözlerini Antalya’da düzenlenen yılın ilk organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show’a çevirmişti. 10-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte korkulan olmadı. Çoğu Eski Sovyet Bloku coğrafyasına ait 40 ülkeden 3 binden fazla alıcı, Antalya’daki etkinlikte buluştu.

Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörlerinden hazır giyim markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu defa ev tekstili sektörü de dahil oldu. 110 firmanın stant açtığı fuarda 20 yeni markanın katılımıyla rekor firma sayısına ulaştıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Fuar pazarlama ağımızda toplam 110 markaya ulaştık. Ev tekstilinin de dâhil olmasıyla 5 ayrı ürün grubu ile 3 binden fazla misafiri ağırladık.” dedi.

“90 MİLYON DOLARLIK CİRO YAPTIK”

Hazır giyim ve ev tekstil alıcılarıyla Antalya’da başarılı bir fuar süreci geçirdiklerini belirten Eraslan, ürün gruplarını geliştirerek değişik sektörlerde büyümeye devam edeceklerini söyledi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere 40 ülkede Türk hazır giyim markaları ile büyük bir bilinirliğe ulaştıklarını belirten Eraslan, öncelikli hedeflerinin pandemi döneminde düşüş yaşanan ev tekstili sektörünün Rusya coğrafyasındaki ihracat oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

Eraslan, “Özellikle Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladığımız pazarlama başarısı ile ev tekstil sektöründe de iddialı olacağız. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar bütün alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz.” diye konuştu.

Ev tekstil ihracatında Rusya ve çevre ülkelerin yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu belirten Hikmet Eraslan, şöyle devam etti: “2020’de Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 azalış ile 2 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Fuarımız kapsamında mevcut alım heyetleri kadın, erkek, çocuk ve ayakkabıdan sonra ev tekstili ile genişleyen ürün gruplarımıza büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat rakamımız olan 90 milyon doları 2022 yılında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu fuarımızda 30-35 milyon dolarlık satış hedeflemiştik. Sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız.”

KAZAKİSTAN, FUAR TAKVİMİNDE

Rusya’dan sonra en fazla alım heyeti ağırladıkları ülke olan Kazakistan’da son günlerde yaşanan olayları takip ettiklerini belirten Hikmet Eraslan, “Kazakistan, Türk tekstil markaları için çok önemli bir pazar. Biz de orada defalarca fuar gerçekleştirdik. Bir an önce olayların son bulmasını ve Kazakistan’a huzur gelmesini temenni ediyorum. 2022 fuar takvimimizde Kazakistan Almatı da bulunuyor.” dedi.