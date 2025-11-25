Bölgesel Sera OSB’ler sebze-meyveyi ucuzlatacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından farklı ilerde 16 adet Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması planlanıyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulacak olan Sera OSB’lerin hem sebze-meyve fiyatlarını hem de enflasyonun düşürülmesinde önemli etki yaratacağını belirtiyor.
Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 16 adet Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurma planı bulunuyor. Kurulması planlanan Sera OSB’lerin lojistik maliyetleri ve fire kayıplarını azaltacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun da hem sebze-meyve fiyatlarının hem de enflasyonun düşmesinde olumlu etki yaratacağını belirtiyor.
Türkiye’de örtü altı üretim 811 bin dekar ulaşırken, bunun 531 bin dekarı sera alanı ve 22 bin dekarını ise modern sera alanı oluşturuyor. Seralar ağırlıklı olarak Antalya, Adana ve Mersin’de bulunuyor. Bu bölgelerden üretilen ürünlerin tamamı karayolu ile taşınmasından dolayı yakıttan dolayı enerji faturamızı kabartıyor hem de tüketicilerin ürünleri daha pahalı tüketmesine neden oluyor.
Bölgesel kalkınma ve istihdam için önemli
Gerowtech.Antalya Fuarı’nda Organize Tarım Bölgeleri (OTB) konusunda DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Ufuk Salih Uslu, her bölgede ışığın farklı olmasından dolayı verimliliklerde değişikliklerin göstereceğini belirterek, “Bafra’da ve Denizli’de kurulan Sera OSB’de yetiştirilen domates miktarı aynı olmayacak. Dolayısıyla burada farklı bir ürün grubuna gitmek gerekiyor. Peki o zaman Sera OSB’leri yapmayalım mı? Hayır, bizim bölgesel istihdam, kalkınma ve enflasyonun düşürülmesi için Sera OSB’ler önemli bir yer alıyor. Bugün seralarda üretilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu ihraç malı pozisyonunda. Dolayısıyla döviz girdisi bakımından ekonomiye her türlü katkısı var” dedi.
İhracat için sera ölçeği büyütülmeli
Türkiye’nin sera üretim kapasitesi bakımından belli bir ölçekte olması gerektiğini ifade eden Uslu, bugün Rusya’nın aylık 250 bin ton domates talep etmesi halinde kapasite yetersizliğinden dolayı bu karşılayamayacaklarını söyledi. İhracattan gelen talepleri karşılamak için ölçeğin önemli olduğunu vurgulayan Uslu, “Türk Cumhuriyetleri’ne, Rusya’ya veyahut da Avrupa’ya ürün verebilmemiz için bu alandaki ölçeğimizi büyütmeliyiz. Onun dışında üretimde butik kalıyoruz. Bu da marketlerle istediğimiz fiyata pazarlık yapamıyoruz” diye konuştu.
Devlet, yatırımcıları OTB’lerde destekliyor
Domateste “Adana’da Organize Tarım Bölgesi (OTB) açıldı ve orada jeotermal yok” diyen Uslu, Adana’nın özelliği yazın üretim yapmaya çok uygun olması ve kışın da düşük bir enerji kaynağıyla üretim yapılabildiğini aktardı. Fakat domates konusunda Afyon gibi yüksek rakımlı bölgelerdeki tonaja ulaşmak mümkün olmadığını belirten Uslu, “Peki ne yapmalıyız? Berry grubu başta olmak üzere, çilek, kesme çiçek veda fide tesisleri için bu bölgeler avantajlı pozisyonuna düşüyor. Dolayısıyla bölgeye yine bir katkıda bulunuyor. Bu da hem enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak hem de ihracat ayağımızda güçlenmiş olacak. Yine sera kurulması planlanan bölgelerde yatırımcılara büyük destekler veriliyor” ifadelerini kullandı.
Jeotermal, domateste tonajı artırıyor
Sera OSB’lerin 25, 50 ve 100 dönümlük parsellerden oluştuğunu hatırlatan Uslu, böylece verimli ve efektif ürünlerin elde edilmesini sağladığını iletti. Sahil bölgelerinde topraksız kültür domates yetiştirmenin avantajlı olmadığını belirten Uslu, “Sıcaklıktan dolayı 2 ay boyunca ürün üretemiyorsunuz ve bundan dolayı tonaj düşüyor. Jeotermalin olduğu ve güneşli gün sayısının yüksek olduğu İç Anadolu, Doğu Anadolu’da Iğdır gibi alanlarda domates gibi tonajı yüksek ürünler üretilebilir. Türkiye’nin belli yerlerinde üretimin yayılması ve ürünü ucuz üretmemiz lazım. Ürünleri tüketicilere ucuz ulaştırmamız lazım” açıklamasında bulundu.
Doğuda kurulacak OTB’lerde ihracat potansiyeli var
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin yaygınlaştırılması halinde meyve ve sebze fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını belirten Growtech Fuarı Direktörü Engin Er, sebze-meyve maliyetlerine bakıldığında lojistiğin bir kere minimize edilmesi gerektiğini aktardı. Sebze-meyvede tazeliği daha korumak için en iyi yöntemin şu anda OTB’ler olduğunu dile getiren Er, “Sera OSB’de Dikili ve Gönen ön plana çıkıyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de Sera OSB’lerin kurulabilir. Meyve ve sebzede yüzde 15 civarında fire yaşanıyor. OTB’lerin tüketim bölgelerine yakın olması fire sorunu da ortadan kaldırır. Ayrıca ulaşım kaynaklı maliyet de çok azalır. Üretimdeki verimlilik artışı da eklendiğinde tüketiciye yansıması çok belirgin olur. İstanbul’a sebzenin Antalya’dan gelmesiyle Silivri’den gelmesi arasındaki farkı düşünün. Yine Doğu ve Güneydoğu’da Sera OSB’ler kurulursa iç pazarının yanı sıra Irak, Suriye, İran gibi hatta Körfez’e direkt karayoluyla çok rahat ihracat yapılabilir” dedi.