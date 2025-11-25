Bölgesel Sera OSB’ler sebze-meyveyi ucuzlatacak

Mehmet H. GÜLEL/ANTALYA

mehmet.gulel@dunya.com

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı Ta­rım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 16 adet Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Böl­gesi (TDİOSB) kurma planı bulunuyor. Kurulması plan­lanan Sera OSB’lerin lojistik maliyetleri ve fire kayıpları­nı azaltacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun da hem sebze-meyve fiyatları­nın hem de enflasyonun düş­mesinde olumlu etki yarata­cağını belirtiyor.

Türkiye’de örtü altı üretim 811 bin dekar ulaşırken, bu­nun 531 bin dekarı sera alanı ve 22 bin dekarını ise modern sera alanı oluşturuyor. Sera­lar ağırlıklı olarak Antalya, Adana ve Mersin’de bulunu­yor. Bu bölgelerden üretilen ürünlerin tamamı karayolu ile taşınmasından dolayı ya­kıttan dolayı enerji faturamı­zı kabartıyor hem de tüketici­lerin ürünleri daha pahalı tü­ketmesine neden oluyor.

Bölgesel kalkınma ve istihdam için önemli

Gerowtech.Antalya Fua­rı’nda Organize Tarım Bölge­leri (OTB) konusunda DÜN­YA’ya açıklamalarda bulunan Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreti­cileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Ufuk Salih Uslu, her bölgede ışığın farklı olmasından dolayı ve­rimliliklerde değişikliklerin göstereceğini belirterek, “Baf­ra’da ve Denizli’de kurulan Se­ra OSB’de yetiştirilen domates miktarı aynı olmayacak. Dola­yısıyla burada farklı bir ürün grubuna gitmek gerekiyor. Pe­ki o zaman Sera OSB’leri yap­mayalım mı? Hayır, bizim böl­gesel istihdam, kalkınma ve enflasyonun düşürülmesi için Sera OSB’ler önemli bir yer alıyor. Bugün seralarda üreti­len ürünlerin büyük bir çoğun­luğu ihraç malı pozisyonunda. Dolayısıyla döviz girdisi bakı­mından ekonomiye her türlü katkısı var” dedi.

İhracat için sera ölçeği büyütülmeli

Türkiye’nin sera üretim ka­pasitesi bakımından belli bir ölçekte olması gerektiğini ifa­de eden Uslu, bugün Rusya’nın aylık 250 bin ton domates ta­lep etmesi halinde kapasite ye­tersizliğinden dolayı bu kar­şılayamayacaklarını söyledi. İhracattan gelen talepleri kar­şılamak için ölçeğin önem­li olduğunu vurgulayan Us­lu, “Türk Cumhuriyetleri’ne, Rusya’ya veyahut da Avrupa’ya ürün verebilmemiz için bu alandaki ölçeğimizi büyütme­liyiz. Onun dışında üretimde butik kalıyoruz. Bu da market­lerle istediğimiz fiyata pazar­lık yapamıyoruz” diye konuştu.

Devlet, yatırımcıları OTB’lerde destekliyor

Domateste “Adana’da Or­ganize Tarım Bölgesi (OTB) açıldı ve orada jeotermal yok” diyen Uslu, Adana’nın özelliği yazın üretim yapmaya çok uy­gun olması ve kışın da düşük bir enerji kaynağıyla üretim yapılabildiğini aktardı. Fakat domates konusunda Afyon gi­bi yüksek rakımlı bölgelerde­ki tonaja ulaşmak mümkün olmadığını belirten Uslu, “Pe­ki ne yapmalıyız? Berry gru­bu başta olmak üzere, çilek, kesme çiçek veda fide tesis­leri için bu bölgeler avantajlı pozisyonuna düşüyor. Dolayı­sıyla bölgeye yine bir katkıda bulunuyor. Bu da hem enflas­yonun düşmesine katkı sağ­layacak hem de ihracat ayağı­mızda güçlenmiş olacak. Yine sera kurulması planlanan böl­gelerde yatırımcılara büyük destekler veriliyor” ifadeleri­ni kullandı.

Jeotermal, domateste tonajı artırıyor

Sera OSB’lerin 25, 50 ve 100 dönümlük parsellerden oluş­tuğunu hatırlatan Uslu, böy­lece verimli ve efektif ürünle­rin elde edilmesini sağladığını iletti. Sahil bölgelerinde top­raksız kültür domates yetiş­tirmenin avantajlı olmadığını belirten Uslu, “Sıcaklıktan do­layı 2 ay boyunca ürün ürete­miyorsunuz ve bundan dolayı tonaj düşüyor. Jeotermalin ol­duğu ve güneşli gün sayısının yüksek olduğu İç Anadolu, Do­ğu Anadolu’da Iğdır gibi alan­larda domates gibi tonajı yük­sek ürünler üretilebilir. Türki­ye’nin belli yerlerinde üretimin yayılması ve ürünü ucuz üret­memiz lazım. Ürünleri tüke­ticilere ucuz ulaştırmamız la­zım” açıklamasında bulundu.

Doğuda kurulacak OTB’lerde ihracat potansiyeli var

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin yaygınlaştırılması halinde meyve ve sebze fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını belirten Growtech Fuarı Direktörü Engin Er, sebze-meyve maliyetlerine bakıldığında lojistiğin bir kere minimize edilmesi gerektiğini aktardı. Sebze-meyvede tazeliği daha korumak için en iyi yöntemin şu anda OTB’ler olduğunu dile getiren Er, “Sera OSB’de Dikili ve Gönen ön plana çıkıyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de Sera OSB’lerin kurulabilir. Meyve ve sebzede yüzde 15 civarında fire yaşanıyor. OTB’lerin tüketim bölgelerine yakın olması fire sorunu da ortadan kaldırır. Ayrıca ulaşım kaynaklı maliyet de çok azalır. Üretimdeki verimlilik artışı da eklendiğinde tüketiciye yansıması çok belirgin olur. İstanbul’a sebzenin Antalya’dan gelmesiyle Silivri’den gelmesi arasındaki farkı düşünün. Yine Doğu ve Güneydoğu’da Sera OSB’ler kurulursa iç pazarının yanı sıra Irak, Suriye, İran gibi hatta Körfez’e direkt karayoluyla çok rahat ihracat yapılabilir” dedi.