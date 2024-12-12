Bölgesel ücrete geçilirse asgari ücret 40 bin TL olur

Recep ERÇİN

Tepe Kurumsal Çözümler 2024 sonuçlarını ve 2025 hedeflerini açıkladı. Toplantı sonrası sohbet ettiğimiz şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, tek şirket anlamında Türkiye'nin en büyük 9. işvereni olduklarını anımsatarak 32 bin 500 civarında bulunan istihdam sayısını 2025'te 35 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. İstihdam piyasasında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin görüşlerini aktaran Güler, bölgesel asgari ücret uygulamasından yana olduklarını bildirdi.

Bu sayede İstanbul, Marmara ve Ege'de asgari ücretin 40 bin lira, Gaziantep, Adana ve Ankara'da 30 bin lira ve diğer bölgelerde de 2025 için bekledikleri asgari ücret tutarı olan 24 bin lira civarında olabileceğini dile getiren Güler, "Bölgesel asgari ücret SGK'lı çalışan sayısının artmasını da sağlar" dedi.

"Patronla beraber işçi de batmasın"

İş dünyasının bir diğer talebi olan kıdem tazminatının BES üzerinden işlemesi konusuna değinen Güler, "Kıdem BES üzerinden olursa ay ay işvereni de yormayacak şekilde ödenir. İşçinin hakkı orada birikir. Patron batıyor onunla beraber işçinin kıdemi de batıyor.

Yargıya da büyük yararı olur. İşçi davalarının çoğu kıdemle ilgili" ifadelerini kullandı. Hizmet verdikleri sektördeki oyuncuların yabancı olduğunu ve yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak her ne kadar cirolar yüksek görünse de kârlılığın az olduğunu, bu yüzden Ar-Ge'ye pay ayırmanın zorlaştığını söyleyen Güler, Bilkent'e bağlı diğer kurumlar gibi ticaretten kazandıkları paranın eğitim ve kültür için harcanmasını sağladıklarını ifade etti.

"Suriyeliler giderse iş gücü eksikliği oluşur"

Suriyeli mültecilerin savaş sonrası ülkelerine dönmesinin Türkiye’deki istihdam piyasasını nasıl etkileyeceğini sorduğumda, “Giderlerse iş gücü eksiği oluşur” diyen Güler, “Gelenler de gider mi? Belki işverenler gitme diyecek. Sadece Suriyeliler diye de bakmamak lazım. Gürcüler, Özbekler için de bu geçerli. İhtiyaç olan alanlarda dışarıdan işgücü takviyesi gerekebiliyor” görüşlerini paylaştı. SGK’nın iş kollarında meslek kodu olarak temizlikçi, güvenlikçi, aşçıbaşının listelenmediğini de belirten Güler, burada bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Cirosunu 33 milyar TL’ye çıkaracak

BilkentHolding'e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayanTepeSavunma ve Güvenlik, 2024'te yüzde 75 büyüme ile yaklaşık 20 milyar TL ciroya ulaştı. 2024 'te 4 bin kişiye daha istihdam sağlayan şirket, çalışan sayısını ise 32 bin 500’e çıkardı. Şirket, 2025’te ise 33 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Şirket bünyesinde; Tepe Servis ve Yönetim, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, BCC Catering Toplu Yemek Üretim Hizmetleri, Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Tepe Servis Kart Hizmetleri ve Tepe Çağrı Merkezi ile hizmet veriyor. Toplantıda konuşan Levent Güler, “Temizlik sektörünün devlet tarafından regüle bir sektör olarak görülmesi de sektördeki istihdamın artırılmasına ve sektörün itibarının yükselmesine katkıda bulunacaktır” mesajları verdi.