Bono ihalesi sonuçları açıklandı! Hazine 21 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesiyle toplamda 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İhalede, 5 ay (161 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz oranı yüzde 38,93, bileşik faiz ise yüzde 43,21 olarak belirlendi.

İhaleye toplamda 32 milyar 903,8 milyon liralık nominal teklif verilirken, nominal satış 13 milyar 83,1 milyon lira, net satış ise 11 milyar 161,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Toplam 21 milyar 211,3 milyon lira borç

Kamudan 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından ise 17 milyar 838 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, bu işlemle toplam 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanmış oldu.