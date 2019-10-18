Booking.com için haksız rekabet kararı

18 Ekim 2019

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Sitenin tamamen kapatılmasına gerek olmadığını belirten mahkeme, 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini hükmetti.

Dava 4 yıl önce açıldı



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi ‘booking.com’ şirketine 2015 yılında dava açmıştı. TURSAB ayrıca ‘booking.com’ şirketinin faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki yıl önce ‘booking.com’ şirketinin, Türkiye’deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. ‘booking.com’ sitesinin avukatları da Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmişti. Mahkeme, davalı şirketin itirazını reddetmişti. Booking.com’un avukatları ikinci kez itirazda bulunmuş ve mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında sitenin faaliyetlerine devam etmesini istemişti. Ancak mahkeme ikinci itirazı da reddetmişti.