Bor katkılı dezenfektanı BOREL haftaya piyasada

11 Nisan 2020

Mehmet KARA

Eti Maden tarafından geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine başlanan bor katkılı el dezenfektanı BOREL markasıyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor.



;Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzmanların da sıklıkla dile getirdiği gibi Covid-19 ile mücadelede en önemli noktalardan birinin kişisel hijyenin sağlanması olduğunu hatırlattı. Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Dönmez “Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik” dedi.

Bor ile mucize formül

Ar-Ge çalışmaları BOREN tarafından yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini Covid-19 ile mücadele kapsamında hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:



“Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.”

Gelecek haftaya raflarda

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tesislerinde BOREL’in seri üretiminin başladığını açıklardın “Hafta başında kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve BOREL’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 mililitre boyutundaki BOREL el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Daha güçlü yarın inşa etmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milletin zor günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hareket ettiğini ifade ederek, bunun yarınların daha güçlü bir şekilde inşa edeceğinin en önemli işareti olarak nitelendirdi. Dönmez “Bu süreçte kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında ihtiyaç duyan dost ve kardeş ülkelere de yardım elimizi uzattık ve bir kere daha insanlığın vicdanı olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik” dedi.