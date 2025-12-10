Borç görüşmeleri piyasayı ateşledi: Çin gayrimenkul hisseleri tırmanışta

Çin’in emlak hisseleri, yeni teşvik beklentileri ve China Vanke Co.'nun borç yeniden yapılandırma sürecinde ilerleme kaydedileceği yönündeki tahminlerle birlikte yükselişe geçti.

Hong Kong hisseleri yükseldi

Bloomberg Intelligence’ın göstergesine göre, çarşamba günü gün ortası arası sonrası işlemlerin sürmesiyle geliştirici şirketlerin hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Borç ödemelerinde gecikmeler nedeniyle yatırımcıların yakın takibinde olan Vanke’nin Hong Kong’daki hisseleri ise gün içinde yaklaşık yüzde 19’a varan bir artış gördü.

Sektördeki toparlanma, Vanke’nin borç sorunlarının BI endeksini temmuzdaki zirvesinden yüzde 15’in üzerine düşürmesiyle piyasalarda oluşan baskının ardından geldi. Öte yandan yatırımcılar, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Pekin’in iç piyasaya yönelik yeni destek adımlarını değerlendirdiği yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nın sonuçlarını da bekliyor.

Kreditörlere üç farklı seçenek

Vanke, 15 Aralık’ta vadesi gelecek olan 2 milyar yuanlık (283 milyon $) yurt içi tahvil için uzatma planını görüşmek amacıyla çarşamba sabahı alacaklılarla çevrim içi bir toplantı yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede kreditörlere üç farklı seçenek sunuldu.

China Everbright Securities International stratejisti Kenny Ng, hisselerdeki yükselişin büyük ölçüde Vanke kaynaklı olduğunu belirterek, “Tahvil sahiplerinin bugünkü toplantısı hakkında bazı piyasa görüşmeleri var ve belki bir miktar ilerleme kaydedilebilir" dedi.