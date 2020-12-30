Borç yapılandırmada taksit ve başvuru süresi uzadı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.

Borç yapılandırma düzenlemesi 17 Aralık'ta yürürlüğe girdi

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini öngören 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılandırma Kanunu ile, 289 milyar TL'si vergi, 165 milyar TL'si SGK ve kalanı da diğer kurumlara olan borçlar olmak üzere yaklaşık 500 Milyar TL. tutarında bir borcun yapılandırılması amaçlanıyor.

Maliye 76 milyar TL borç yapılandırması gerçekleştirdi!

17 Kasım’dan bugüne kadar geçen 44 günde Maliye’ye yaklaşık 5 milyon 500 bin kişi, 6 milyon 700 bin yapılandırma başvurusu yaptı. Başvuran sayısı ile başvuru sayısının farklı olmasının nedeni ise, aynı borçlunun birden fazla borcu için başvuru yapması. Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon 350 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 76 milyar TL. tutarında borç yapılandırması gerçekleştirildi. Bu tutarın 70 milyar TL.si borç aslı, kalan 6 milyar TL.si ise faiz. Yani, Maliye 76 milyar TL’lik alacağını yapılandırmış oldu. Borçlarını yapılandıranlar, bugüne kadar 1 milyar 350 milyon TL ödeme yaptı.