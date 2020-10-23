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Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu

Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçlara yapılandırma teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Yaklaşık 500 milyar liralık vergi yapılandırması olacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

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