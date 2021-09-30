Borç yapılandırmasında son gün

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, bugün ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı. Bu çerçevede, düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor.

Öte yandan yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını belirtti.

SGK: Saat 23.59'a kadar açığız

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceğini duyurdu.

Açıklamada, kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Vergi daireleri bugün saat 19.00'a kadar açık olacak. Elektronik ortamda ise saat 23.59'a kadar başvurular alınacak.

İlk taksit ödemesi 1 Kasım'da

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım'a kadar yapmaları önem taşıyor. İkinci taksitin de 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da başvurularını mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

Mücbir sebep halinde olan söz konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecek.