Borç Yönetimi Genel Müdürü belli oldu

12 Eylül 2019

Devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Borç Yönetimi Genel Müdürü koltuğuna ise VakıfBank'ta üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Turan oturacak.

Aynı zamanda VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak da görev yapan Turan, Yatırımcı İlişkileri, Yapılandırılmış Finansman ve Dış Ticaretin Finansmanı bölümlerinden de sorumlu.

Borçlanma tek elden yapılacak

Mustafa Turan kimdir?

2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Turan, kariyerine 2003 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak adım atmıştır. 2005-2008 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerini yerine getirmiştir. 2012 yılından bu yana VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak görev yapmaktadır.



Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Vakıf Bank International AG Viyana’da Risk Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanvekili ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Türk Bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif bir rol almıştır.



Aynı zamanda Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.