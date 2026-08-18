Borçla büyümenin faturası ağır oldu: Ünlü zincir 50 restoranı birden kapattı

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ABD'nin en büyük İtalyan fastfood restoran zincirlerinden Fazoli's, son aylarda peş peşe şube kapatıyor. Kasım 2025'te ülke genelinde 192 restoranı bulunan zincirin şube sayısı, 17 Ağustos itibarıyla 142'ye geriledi.

Böylece dokuz ayda kapanan restoran sayısı 50'ye ulaştı. Fazoli's bir eyalatten tamamen çekilirken bazı eyalatlerde de şube faaliyetlerinin bir kısmını sonlandırdı. Ancak zincirin yaşadığı küçülmenin arkasında restoran sektöründeki zorlu koşullardan çok FAT Brands'in yıllarca sürdürdüğü borçla büyüme modelinde yatıyor.

Satın almalarla büyüdü, borç 1,5 milyar doları aştı

Fatburger, Johnny Rockets, Round Table Pizza ve Fazoli's gibi çok sayıda markayı bünyesine katan geçmiş yıllarda Türkiye pazarına da girmeye çalışan FAT Brands, büyümesini büyük ölçüde satın almalar üzerinden gerçekleştirdi. Bu strateji şirketin restoran ağını hızla genişletse de ağır bir finansman yükü getirdi.

Şirketin toplam borcunun yaklaşık 1,5-1,58 milyar dolar seviyesine ulaşması, restoran sektöründeki şartların zorlaşmasıyla daha büyük bir probleme dönüştü. Bir tarafta yüksek borç ve finansman yükü bulunurken diğer tarafta gıda, işçilik, enerji, sigorta ve kart kullanım maliyetleri yükseldi. Tüketicilerin bütçelerini kısmaya başlaması da restoranların fiyat artırarak maliyetleri müşterilere yansıtmasını zorlaştırdı.

FAT Brands bu tablonun ardından ocak ayında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Ucuz yemek modeli maliyet duvarına çarptı

Fazoli's ise yıllarca makarna, pizza ve fırın yemeklerini hızlı ve uygun fiyatlı sunmasıyla büyüdü. Ancak düşük fiyat üzerine kurulu bu model, maliyetlerin hızla yükseldiği dönemde kâr marjlarını korumayı zorlaştırdı.

Özellikle makarna, peynir ve yağ gibi İtalyan mutfağının temel girdilerindeki fiyat hareketleri restoranların maliyetlerini artırırken işçilik giderleri de yükseldi.

Bu baskı yalnızca Fazoli's ile sınırlı değil. ABD restoran sektöründe işletmecilerin yüzde 90'ından fazlası gıda, işçilik, sigorta, enerji ve kart ücretlerini başlıca sorunları arasında gösterirken restoranların yüzde 42'si 2025'i kâr edemeden tamamladı.

İflasın ardından küçülme hızlandı

FAT Brands'in iflas korumasına girmesiyle birlikte düşük performans gösteren restoranların kapatılması hızlandı. Haziran ayında ise Fazoli's dahil 13 restoran markasını kapsayan varlıklar, şirketin eski tahvil sahiplerinin oluşturduğu FBG Bid Co. tarafından 595 milyon dolarlık kredi teklifiyle devralındı.