Borçlanarak emekli olacaklara kamu bankaları kredi verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında, yapılandırma kanunu kapsamında borçlanarak emekli olabilecek esnafa yönelik olarak kredi verilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Protokol ile kanun kapsamında borçlanarak emekli olabilecek sigortalılar, kamu bankalarından kredi kullanarak borçlarını ödeyecekler. Kredinin faizi aylık 1,6 olacak ve 36 ay vadeye kadar çıkabilecek.

Kanun kapsamında bu hak verilen ve kredi kullanmak isteyenler öncelikli olarak Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurarak yapılandırma talep edecekler. Buradan alacakları yazı ile Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası şubelerinden kredi kullanabilecek. Kanunla, 4/b (esnaf, kendi hesabına çalışan) bazı kişilere borçlanma imkanı sağlanmıştı.

Protokolün imza töreninde konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, getirilen düzenleme ile önemli avantajlar sağlandığını vurgulayarak, kapsama girenleri yararlanmaya çağırdı. Yılmaz, kanunda bu imkan sağlanankişileri, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar; 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar; Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar; askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar; ve durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar olarak sıraladı.