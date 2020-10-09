Borçlanma limiti 2 katına çıkarıldı

09 Ekim 2020

CANAN SAKARYA - ANKARA

Meclisin 2020 yılı için verdiği Borçlanma limiti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. 2020 yılı bütçesinde borçlanma limiti 140 milyar lira düzeyinde belirlenmişti. Ekim ayı itibariyle borçlanma limiti 240 milyar TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Borçlanmamız arttı ama bunun hepsi harcanmadı.120 milyar TL kasa bakiyemiz var” dedi.

Performans esaslı program bütçe konusunda düzenlemeleri içeren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine önergeyle eklenen yeni bir maddeyle borçlanma limiti yeniden belirlendi. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye göre, net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. Kabul edilen önergenin gerekçesinde COVID-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020’de yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için alınan ekonomik tedbirlerin mali etkileri olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Sene başında planladığımız yüzde 2,9 seviyesindeki bütçe açığını biz bu sene sonu itibarıyla 4,9 olarak planlıyoruz” dedi.

Her iki yetkiyle borçlanma limiti 154 milyar lira

2020 bütçesinde Meclis’in verdiği borçlanma limiti 140 milyar TL. Bu miktarı yüzde 5 artırmaya Hazine ve Maliye Bakanı, ikinci yüzde 5 artış için Cumhurbaşkanı yetkili. Her iki yetkinin de kullanılması ile 2020 borçlanma limiti 154 milyar 84 milyon lira düzeyine ulaşıyor.