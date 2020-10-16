Borçlanma limitini iki katına çıkaran teklif Mecliste kabul edildi

16 Ekim 2020

Canan SAKARYA

Meclisin 2020 yılı için verdiği borçlanma limiti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak.

2020 yılı bütçesinde borçlanma limiti 140 milyar lira olarak belirlendi. Bu miktarı yüzde 5 artırmaya Hazine ve Maliye Bakanı ikinci yüzde 5 artış için Cumhurbaşkanı yetkili. Her iki yetkinin de kullanılması ile 2020 borçlanma limiti 154 milyar 84 milyon lira düzeyine ulaşıyor. Teklifin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri Kovid-19'un etkilerini minimize etmek amacıyla verilen destekler nedeniyle borçlanma limitinin aşılmak zorunda kalınacağını belirttiler. Ekim ayı itibariyle borçlanma limiti 240 milyar liraya ulaştı.

Mecliste kabul edilen torba teklifle performans esaslı program bütçeye geçilmesi nedeniyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılması gereken değişiklikler 2021 Yılı bütçesinin Meclise sunulmasına saatler kala gerçekleştirildi. Yapılan kanun değişikliğine göre; kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak. Kamu idare bütçeleri, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanıp uygulanacak. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak programlar itibarıyla düzenlenecek. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak programlar itibarıyla düzenlenecek.

Vakıf taşınmazlarının kiralarına erteleme geldi

Koronavirüs nedeniyle teklife eklenen yeni bir düzenlemeye göre, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların yapım veya onarım karşılığı kiralama, restorasyon veya onarım karşılığı kiralama ve kat karşılığı inşaat modeliyle yapım işlerinde 11 Mart 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar inşaat faaliyetlere ilişkin olarak süre uzatımı vermeye ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara ilişkin olarak kira sözleşmelerinde ödenmesi gereken bedelleri ile ecrimisil bedellerinden 11 Mart 2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gereken tutarları başvuru şartı aranmadan 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelemesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı yetkili olacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli veya tasarrufundaki taşınmazların maktu bedel esas alınarak döner sermaye işletmesi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler çerçevesinde ödenmesi gereken bedellerden 11 Mart 2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkili olacak. Bu süreleri, bitiminden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilecek.

Kanun teklifinin görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı raportörleri, elektronik haberleşme istasyonları ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na ilişkin 5 madde tekliften çıkarıldı.