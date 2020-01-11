Borçluların malını satabilmesi için yeni düzenleme geliyor

11 Ocak 2020

Ferit PARLAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İcra İflas Kanunu’nda sistemi tıkayan maddelerin olduğunu, borçlu alacak ilişkileri üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, “Örneğin borçluların malını satabilmesi konusunu yeniden düzenleyeceğiz“dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Gül, 2019 yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Yargının bir iş meydana geldikten sonra devreye girdiğini ifade eden Gül, “Bir iş meydana geldikten sonra cezayı vermek, o olayı başa sardırmıyor ki. Bizim ana derdimiz, o olayın hiç yaşanmaması için tedbirleri almak. Elbette suç olduğunda cezası olacak. Bir insan kadına niye el uzatır, niye kezzap atar. Bunların üzerine kafa yormak lazım. Olaylar bu hale nasıl gelmez, temeli tartışmalıyız” dedi.

Tüm kurumlara, dizi ve film yapımcılarına, yayıncılara, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Gül, “Şiddete uğradıktan sonra hep beraber çalışalım gelin 3 katı, 5 katı daha cezayı artıralım. Ama bizim derdimiz o kadına kezzap dökülmeden nasıl engelleriz? Kezzap döküldükten sonra 20-50 yıl verelim ama öyle bir şey olmalı ki bu tür hadiseler yaşanmadan önlenmeli. Buna Aile Bakanlığı başta toplumun tüm kesimleriyle hep beraber bakmak lazım.” değerlendirmesini yaptı. Gül, iki ayrı şehirde meydana gelen kadına şiddet vakasında, iki ayrı sanığın da dizi ismi söylediğini ve dizilerde gördüklerini uyguladıklarını söylediklerini aktardı.

Boşanma davası büyük sorun Boşanma davalarının uzunluğunun şiddeti artırdığını bildiren Gül şölle devam etti: Aile hukuku çalıştayı yaptık. Akademisyenler, hukukçular tüm taraflar katıldı. Orada çıkan sonuç ve öneriler oldu. Örneğin boşanma davası ne kadar uzun sürüyorsa, şiddet o kadar artıyor. Eşlerin anlaştığı konu boşanmak ise diğer ihtilaflı konuların beklenmemesi gerekiyor. Fiilen kopmak isteyenler için kolaylaştırıcı yollar seçilmeli. Çalışma yapıyoruz bu konuda. Nafaka konusunda da aynı şekilde. Ciddi mağduriyetler var ve bu da şiddete neden olabiliyor. Bu konuda da diğer ülkelerdeki örnekler baz alınabilir. Bu konuya da çalışıyoruz.”

FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin soruşturma, yargılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine Bakan Gül, “Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz” diye konuştu. Bir başka soru üzerine de, FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşmeden çalışma yapmak gerektiğini vurguladı. Gül, yargılama süresinin kısaltılması için 1 Ocak 2019’dan itibaren hedef süreler belirlediklerini aktardı.

ADALET BAKANI GÜL’ÜN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI...

- Haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı yönündeki ilke tahkim edilerek ifade özgürlüğünün güvencesi artırıldı.

- Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine giriş için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında’ başarılı olma şartı getirilmiştir. Yargı sistemimize iki yeni usul kazandırdık. Seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin sistemi rahatlatmasını bekliyoruz.

- Birinci Paketle hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine giriş için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında’ başarılı olma şartını getirdik. Ayrıca hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralamasının 190 binden 125 bine çekilmesi ile birlikte düşünülmeliyiz.

- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı üzerinde tüm paydaşlarımızla uzun zamandır çalışma yapmaktayız. 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. Bu sayı, adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde, 11’den 2’ye düştü.

- 2019 yılında, iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Sırada idari uyuşmazlıklarda sulh yöntemi var. Meclisimizin takdir ve iradesine sunacağımız yeni düzenlemelerle vatandaşlarımız yargısal işleyişi hızlandırmak istiyoruz.