Borçtan elektrik kesmek zorlaşıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve bir yönetmelik ile dört adet usul esastan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul etti, yeni elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği taslağını da kamuoyu görüşüne açtı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, önümüzdeki günlerde karara bağlayacakları yeni elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği taslağının çok önemli yenilikler getirdiğini söyledi. Yılmaz “Örneğin 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği üç ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek” dedi.

Bayramda sayaç mühürleme yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet oluşmaması için de düzenleme yapıldı. Buna göre cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde de elektrik kesme işlemi yapılamayacak.

Yeni yönetmelik taslağına göre vatandaşlar artık evlerinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ile de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak, elektrik kesintilerinin asgari düzeye indirileceğini açıkladı.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM UYGULAMALARI

✓ Kesinti süresini azaltan dağıtıcıya ödül

Kalite ve müşteri memnuniyeti puanı yüksek elektrik dağıtıcıları ödüllendirilecek, kesinti sayı ve sürelerini iyileştiremeyenlere ceza verilecek.

✓ Yeni binalara zamanında bağlantı şartı

Dağıtım şirketleri bir inşaatın bitimiyle elektrik alt yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projeleri zamanında yapacak, geciktirenler bedelini ödeyecek.

✓ Cihaza hasar veren dağıtıcı bedeli ödeyecek

Elektrik dağıtım şirketi, hizmet alırken cihazına hasar verildiğini iddia eden aboneye 10 iş günü içinde cevap vermezse ya hasarı giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek.

✓ Hedef elektrik dağıtımında sıfır iş kazası

Elektrik dağıtımında iş kazalarını sıfırlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız şirketler cezalandırılacak.

✓ Çağrı merkezi performansı artacak

Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin tüketici memnuniyeti anketi yapacak, sonuçları olumsuz çıkanların gelirlerinden kesinti yapılacak.

✓ Bağlantı görüşü erken verilecek

Kendi ihtiyacı ya da satmak için elektrik üretmek isteyenlerin yaptığı bağlantı görüşü taleplere dağıtım şirketleri daha kısa sürede cevap verecek.

✓ Dağıtım şebekeleri akıllanacak

Elektrik dağıtım şebekeleri akıllı şehir konseptine uygun çalışmak üzere geliştirilecek. Bu sayede

bir yandan tüketici memnuniyeti artırılırken bir yandan da kayıp-kaçak oranı azaltılacak.