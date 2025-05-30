Borcu olanlar dikkat! GİB uyardı: Taksit gecikirse yapılandırma bozulabilir

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler için 24’üncü taksit ödemesinin son tarihini hatırlattı. GİB’den yapılan açıklamada, taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin yükümlülüklerinin sürdüğü belirtilerek, mayıs ayına ait 24. taksit ödemesinin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiği açıklandı.

Eksik kalan tutarlar için son tarih 30 Haziran

Ayrıca açıklamada, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağı hatırlatıldı. Bu yıl içerisinde ödenmeyen ya da eksik kalan tutarların ise 30 Haziran’a kadar, her ay için uygulanacak gecikme zammıyla birlikte ödenebileceği bilgisi paylaşıldı.