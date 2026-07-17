Borcu varlığını ikiye katladı: Şekerleme devi iflas etti

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ABD'de kişiselleştirilmiş şekerleme ürünleriyle faaliyet gösteren Candy Sense Inc., mali sıkıntılar nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Son iki yılda gelirlerinde önemli düşüş yaşayan şirketin, 15 Temmuz'da Teksas Batı Bölgesi İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda yeniden yapılanma sürecine girdiği bildirildi.

İflas dosyasına göre Austin, Teksas merkezli şirketin 1,7 milyon doların üzerinde varlığı bulunurken, toplam borcu 3,6 milyon doları aşıyor. Candy Sense'in en büyük alacaklısı ise 2,5 milyon doların üzerindeki alacağıyla JPMorgan Chase Bank oldu.

Gelirleri iki yılda eridi

Şirketin mali tabloları, son iki yılda gelirlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Candy Sense'in yıllık brüt geliri 2024'te yaklaşık 3,5 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'te 2,3 milyon dolara düştü. 2026'nın ilk yarısında ise gelir 994 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, iflas başvurusunun gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, Chapter 11 süreci boyunca üretim ve ticari faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Restoranlara ve şirketlere özel üretim yapıyor

Candy Sense; restoranlar, oteller ve kurumsal müşteriler için özel ambalajlı naneli şekerler, sert ve yumuşak şekerler, lolipoplar, çikolatalar ile promosyon ürünleri üretiyor. Şirket, müşterilerin talebine göre ambalajlara firma logosu, marka veya özel mesajlar basabiliyor.

Ürünler özellikle restoranlarda hesapla birlikte müşterilere ikram edilirken, şirketler tarafından fuarlar, tanıtım organizasyonları ve kurumsal etkinliklerde de pazarlama amacıyla kullanılıyor. Candy Sense ayrıca düğün, doğum günü ve yıl dönümü gibi özel organizasyonlar için kişiselleştirilmiş şekerleme üretimi gerçekleştiriyor.

Sektörde iflaslar artıyor

Candy Sense, 2026 yılında iflas korumasına başvuran tek şekerleme şirketi değil. Chicago merkezli Primrose Candy Co. ile New York'ta faaliyet gösteren çikolata perakendecisi Max NY Union Square LLC de bu yıl Chapter 11 kapsamında yeniden yapılanma sürecine girdi.

Ulusal Şekerleme Üreticileri Birliği'nin (National Confectioners Association) "State of Treating 2026" raporuna göre, sektörde tüketicilerin harcamalarını kısmaya başlaması ve enflasyonun etkileri şekerleme satışlarını baskılamaya devam ediyor. Raporda, 2025 yılında fiyat artışlarının ciroyu desteklediği ancak satış adedi ve hacminin zayıf seyrettiği ifade edildi.