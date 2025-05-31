Boris Johnson : Çevikliğinize güvenin Avrupa Atlantik anlaşmasıyla güçlenelim
İstanbul’da Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler” panelinde ABD Başkanı Donald Trump politikalarının, Türkiye ve iş dünyasına etkileri ele alındı.
Hamide HANGÜL
Panele katılan İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Türkiye’nin bir dünya gücü olduğunu, başbakanlığı döneminde seyahat ettiği ülkelerde de Türklerin, özellikle yurt dışı altyapı işlerinde etkisinin görüldüğünü belirtti. Türkiye’de inanılmaz havalimanları inşa edildiğini söyleyen Johnson, “İnanılmaz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var. Balkanlara bağlanıyor tren hatları ve bu, bizim aslında almamız gereken bir ders” ifadelerini kullandı.
"Bağımsızlık önemli"
Konuşmasında Brexit konusun da değinen Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben anti AB değilim. AB’yi çok seviyorum ancak İngiltere için uygun değildi. Orada tekil hükümet yapısı var, İngiltere için yanlış bir yaklaşımdı. Çıkar çıkmaz çok şey yaptık. Biz Kovid varken AB’de değildik ve 27 AB ülkesinden çok daha iyi duruma geldik ve 8-10 ay daha hızlı çıktık kapanma durumundan. Türkiye’ye tavsiyem de aynısı olur. Çok fazla takılmayın, onlar biliyorsunuz ayın çekim gücü gibi Türkiye’yi çekmeye çalışacaktır. Bütün müktesebatıyla AB ile ticaret yapmak için onu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım diyeceklerdir. Yapmayın. Çevikliğinizi ve esnekliğinizi muhafaza edin. Benim akrabalarım da var burada, bu onların da savunuculuğun yaptıkları bir konu, 1963’ten beri sürüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu olma ihtimali düşük. Bizimle gelin. Gerçek bir serbest ticaret anlaşması yapalım ve Avrupa-Atlantik ticaret anlaşmasının yapalım ve gerçekten güçlenelim. Türkiye’ye tavsiyem, bağımsızlık gerçekten çok önemli. Tarifelerinizi ona göre belirlersiniz, farklı tüzükler çıkartırsınız.” İngiltere’den bu yıl Türkiye’ye 5 milyon turist geleceğini de söyleyen Johnson, “Benim ailem de dahil” dedi. Johnson, patlıcana uygulanan yüzde 12 vergiyi de eleştirdi.
Boris Johonson, konuşmasının ardından bazı Türk işadamlarıyla görüştüğü öğrenildi.
“Türkiye cazip hale geliyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan küresel ticaret savaşlarının, yeniden şekillenen uluslararası ticaret ve küresel tedarik zincirleri ile petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye için bazı yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü, 1,3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşmış ekonomisiyle yatırımcılara büyük bir potansiyel sunmaktadır. Özellikle ‘friend-shoring’ denen dost ülkelerle veya ‘near-shoring’ denen komşularla, yakın ülkelerle yatırım kararlarının da etkili bir şekilde alındığı bir dönemde, bir konjonktürde Türkiye’nin sahip olduğu avantajlar öne çıkmaktadır
Global Resources Partners Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ise dünyanın ekonomik korumacılığa ve milliyetçiliğe ilerlediğini, küreselleşmeden çıkma korkusu olduğunu bildirdi.
BRICS’e değil BRIDGES’e katılın
İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Eski Direktörü Roberto Azevedo, Türkiye’ye “ülkeler arasında köprü olma” çağrısında bulundu. Bortis Johnson, “BRICS’e katılmayın, BRIDGES’a (köprüler) katılın” dedi. DÜNYA Gazetesi''nin, son dönemde çok konuşulan Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki rolüyle ilgili sorusunu yanıtlayan Johnson, “Avrupa’nın güvenliğinin korunmasında Türkiye çok büyük rol oynuyor. Türkiye NATO’nun çok önemli bir üyesi ve kesinlikle çok önemli bir stratejik rolü var. Özelikle de Suriye’den gelen mülteci yükünü taşıdığı için Türkiyeye çok minnettarız” diye konuştu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Eski Direktörü Roberto Azevedo ise Türkiye’nin ülkeler arasında köprü olması gerektiğini söyledi. Azevedo, “Ülkeler arasında köprü olmak Türkiye’nin DNA’sında var ve bizim şu anda buna ihtiyacımız bulunuyor” dedi. Türkiye gibi zengin tarihi olan, medeniyetler ve kültürler arasında köprü görevi gören ülkelere ihtiyaç olduğunu kaydeden23p Azavedo, “Ülkeler arasında köprü olmayı sembolü olabilecek bir ülke varsa o da yüz yıllardır Avrupa ve Asya arasında köprü olan Türkiye’dir” şeklinde konuştu. (İpek YEZDANİ)