Boris Johnson : Çevikliğinize güvenin Avrupa Atlantik anlaşmasıyla güçlenelim

Hamide HANGÜL

Panele katılan İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Tür­kiye’nin bir dünya gücü olduğu­nu, başbakanlığı döneminde se­yahat ettiği ülkelerde de Türk­lerin, özellikle yurt dışı altyapı işlerinde etkisinin görüldüğü­nü belirtti. Türkiye’de inanıl­maz havalimanları inşa edildi­ğini söyleyen Johnson, “İnanıl­maz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var. Balkanlara bağlanıyor tren hat­ları ve bu, bizim aslında alma­mız gereken bir ders” ifadeleri­ni kullandı.

"Bağımsızlık önemli"

Konuşmasında Brexit konu­sun da değinen Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben anti AB değilim. AB’yi çok sevi­yorum ancak İngiltere için uy­gun değildi. Orada tekil hükü­met yapısı var, İngiltere için yanlış bir yaklaşımdı. Çıkar çık­maz çok şey yaptık. Biz Kovid varken AB’de değildik ve 27 AB ülkesinden çok daha iyi duruma geldik ve 8-10 ay daha hızlı çık­tık kapanma durumundan. Tür­kiye’ye tavsiyem de aynısı olur. Çok fazla takılmayın, onlar bi­liyorsunuz ayın çekim gücü gibi Türkiye’yi çekmeye çalışacak­tır. Bütün müktesebatıyla AB ile ticaret yapmak için onu yap­manız lazım, bunu yapmanız la­zım diyeceklerdir. Yapmayın. Çevikliğinizi ve esnekliğinizi muhafaza edin. Benim akraba­larım da var burada, bu onların da savunuculuğun yaptıkları bir konu, 1963’ten beri sürüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu olma ihtimali düşük. Bi­zimle gelin. Gerçek bir serbest ticaret anlaşması yapalım ve Avrupa-Atlantik ticaret anlaş­masının yapalım ve gerçekten güçlenelim. Türkiye’ye tavsi­yem, bağımsızlık gerçekten çok önemli. Tarifelerinizi ona göre belirlersiniz, farklı tüzükler çı­kartırsınız.” İngiltere’den bu yıl Türkiye’ye 5 milyon turist ge­leceğini de söyleyen Johnson, “Benim ailem de dahil” dedi. Johnson, patlıcana uygulanan yüzde 12 vergiyi de eleştirdi.

Boris Johonson, konuşması­nın ardından bazı Türk işadam­larıyla görüştüğü öğrenildi.

“Türkiye cazip hale geliyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcı­sı Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde ya­şanan küresel ticaret savaşları­nın, yeniden şekillenen ulusla­rarası ticaret ve küresel tedarik zincirleri ile petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki geri­lemenin Türkiye için bazı yeni fırsatları da beraberinde getir­diğini vurgulayan Yılmaz, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Türkiye stratejik konumu, genç ve dina­mik nüfusu, nitelikli iş gücü, 1,3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaş­mış ekonomisiyle yatırımcılara büyük bir potansiyel sunmak­tadır. Özellikle ‘friend-shoring’ denen dost ülkelerle veya ‘ne­ar-shoring’ denen komşularla, yakın ülkelerle yatırım kararla­rının da etkili bir şekilde alın­dığı bir dönemde, bir konjonk­türde Türkiye’nin sahip olduğu avantajlar öne çıkmaktadır

Global Resources Partners Yönetim Kurulu Başkanı Meh­met Öğütçü ise dünyanın eko­nomik korumacılığa ve mil­liyetçiliğe ilerlediğini, küre­selleşmeden çıkma korkusu olduğunu bildirdi.

BRICS’e değil BRIDGES’e katılın

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Eski Direktörü Roberto Azevedo, Türkiye’ye “ülkeler arasında köprü olma” çağrısında bulundu. Bortis Johnson, “BRICS’e katılmayın, BRIDGES’a (köprüler) katılın” dedi. DÜNYA Gazetesi''nin, son dönemde çok konuşulan Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki rolüyle ilgili sorusunu yanıtlayan Johnson, “Avrupa’nın güvenliğinin korunmasında Türkiye çok büyük rol oynuyor. Türkiye NATO’nun çok önemli bir üyesi ve kesinlikle çok önemli bir stratejik rolü var. Özelikle de Suriye’den gelen mülteci yükünü taşıdığı için Türkiyeye çok minnettarız” diye konuştu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Eski Direktörü Roberto Azevedo ise Türkiye’nin ülkeler arasında köprü olması gerektiğini söyledi. Azevedo, “Ülkeler arasında köprü olmak Türkiye’nin DNA’sında var ve bizim şu anda buna ihtiyacımız bulunuyor” dedi. Türkiye gibi zengin tarihi olan, medeniyetler ve kültürler arasında köprü görevi gören ülkelere ihtiyaç olduğunu kaydeden23p Azavedo, “Ülkeler arasında köprü olmayı sembolü olabilecek bir ülke varsa o da yüz yıllardır Avrupa ve Asya arasında köprü olan Türkiye’dir” şeklinde konuştu. (İpek YEZDANİ)