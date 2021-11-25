Bornova Belediyesi 40 milyon liralık kongre merkezi projesini durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden düzenlediği Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, vizyon projelerinden biri olan ve 40 milyon TL'ye mal olacak kongre merkezi projesini durdurduklarını açıkladı.

Başkan İduğ, 2,5 yılda Bornova'ya yaptıkları hizmetleri anlatırken, "Sırada 610 kişilik kongre merkezi vardı. Ancak dünkü ekonomik gelişmelerden dolayı maalesef kongre merkezi ihalesini iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü döviz kurundaki yükselme nedeniyle yapmak mümkün değil. Sayın Tunç Soyer de kur farkı nedeniyle 3,5 milyarlık bir kayıp söz konusu olduğunu açıklamıştı. İyi ki 2,5 yıl içinde bunları yapabildik. Bundan sonra yapmak çok kolay değil. Ama ben inanıyorum ki biz güçlüyüz. Bu ülkede hep beraber ayağa kalkacağız ve büyük işler yapacağız." dedi.

Bornova'nın Kazım Dirik mahallesinde 2016 yılında yapımına başlanan ancak 2018'de dövizdeki yükseliş nedeniyle ihaleyi alan firmanın işi bırakmasının ardından yapımı duran Çocuk Dünyası projesi, kongre merkezi olarak revize edilmiş ve yeniden projesi hazırlanmıştı. 3 bin 500 metrekarelik alanda 40 milyon TL’ye mal olacak projenin yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60-80 oranında destek vereceği açıklanmıştı.