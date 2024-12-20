Borsa, altın, döviz.. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, yatırımcılar bu hafta en çok para piyasası fonlarıyla kazandı. Yatırım fonları genelinde yüzde 0,45’lik bir değer kaybı yaşanırken, emeklilik fonları da yüzde 0,82 değer kaybetti. Ancak para piyasası fonları, yüzde 0,93'lük artışla bu hafta yatırımcılarına kazanç sağladı.

BIST 100 endeksi, hafta boyunca 9.699,85 ile 10.157,77 puan arasında dalgalanarak haftayı yüzde 3,96’lık bir düşüşle 9.724,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da ise altın fiyatları geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 1,14'lük bir azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 1,12’lik bir düşüşle 20 bin 75 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,08’lik bir azalışla 4 bin 956 liraya indi.

Döviz tarafında, ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 35,1900 liraya, Euro ise yüzde 0,26 düşüşle 36,6510 liraya geriledi.