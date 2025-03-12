Borsa, altın ve dövizde gün ortası...

BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 139,99 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 10.578,32 puana yükseldi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.470,61, en yüksek 10.587,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,61 ve mali endeks yüzde 1,99 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 914 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi de yüzde 38,16 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde. İstanbul serbest piyasada dolar 36,6130 liradan, Euro 39,9570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 914 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 69,8 dolardan işlem görüyor.