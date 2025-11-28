Borsa dolandırıcılarına operasyon: 6 kişi gözaltında
Yatırımcıları sosyal medyadaki sahte paylaşımlarıyla kandıran SPK dolandırıcılarına yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Borsada manipülasyona yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştirdiği, söz konusu şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapıp yapay artış veya düşüşlere yol açarak yatırımcıları zarara uğrattığı iddia ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA