Borsa, dolar, altın birlikte yükseldi

07 Ekim 2017

Bu hafta borsa, döviz ve altın değer kazanarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,20'lik kazançla 104.137,48 puandan kapattı.



Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,71'lik artışla 127.017,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lık primle 118.601,32 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,03'lük kazançla 69.321,23 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,58'lik artışla 112.847,25 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,23'lük değerle 165.732,59 puana yükseldi.

ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi ICBC Turkey Bank olurken, şirket hisseleri yüzde 120,41 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 41,92'lik artışla İhlas Gayrimenkul, yüzde 34,04'lük yükselişle de Mistral GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,74 ile Penguen Gıda Sanayi AŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 13,22'lik düşüşle Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,31'lik azalışla da Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 496 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 81 milyon 547 bin 600 lirayla Koç Holding, 37 milyar 840 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük artışla 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik primle 985 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar ve euro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,91'lik artışla 3,6270 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 0,95'lik kazançla 4,2420 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,7600 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,59'luk azalışla 4,7320 lira olarak gerçekleşti. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,71'lik yükselişle 3,6960 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları da yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA