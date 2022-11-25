Borsa geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,83 puan değer kaybetti.

Dün 4.858,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,12 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 4.857,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.807,59, en yüksek ise 4.858,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Koza Altın İşletmeleri ve Koza Altın Anadolu Metal oldu.

Altının onsu düştü

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,58, bileşik getirisi yüzde 10,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0395, sterlin/dolar paritesi 1,2090 ve dolar/yen paritesi 139,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6350 liradan, avro 19,3800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,25 düşüşle 1.750,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,46 kazanımla 86,53 dolardan işlem görüyor.