Borsa güne yükselişle başladı (25 Kasım 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,21 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.928,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

En çok gerileyen endeks: Menkul kıymet yatırım ortaklığı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, Rusya-Ukrayna geriliminin azalması ve ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.