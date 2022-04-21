Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 2.531,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,30'la sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün 2.536,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, yüzde 0,27 artarak kapanış rekorunu 2.525,93 puana taşıdı.

Analistler, ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmelerin, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirterek, olası düşüşlerde 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak izleneceğini ifade etti.