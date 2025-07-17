Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 yükselişle 10.199,25 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.

Tüm sektör endeksleri yükseldi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,74 puan ve yüzde 0,77 artışla 10.199,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Hangi veriler takip edilecek?

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Euro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin haber akışı ile jeopolitik gelişmelerinde endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.