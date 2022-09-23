Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,50, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile ticaret, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.370 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.