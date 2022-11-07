Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 3,35 ve holding endeksi yüzde 3,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korurken Borsa İstanbul'da pozitif görünümün sürdü.

ABD'de yarınki Kongre seçimleri nedeniyle siyasi haber akışının da önem kazanacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.