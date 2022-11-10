Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 2,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,03 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi piyasalarına pozitif etkiledi. Ülkede tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

Kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda izlenirken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.