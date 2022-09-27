  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Borsa günü yükselişle tamamladı
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 3.265,64 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,72 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artışları ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyalinin verilmesinden sonra küresel pay piyasalarının yön arayışına girdiğini söyledi.

Piyasalarda denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyeleri destek, 3.370 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul Haberleri

Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa