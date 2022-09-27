Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,72 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artışları ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyalinin verilmesinden sonra küresel pay piyasalarının yön arayışına girdiğini söyledi.

Piyasalarda denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyeleri destek, 3.370 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.