Borsa günü yüzde 1,05 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişeleri devam ederken, piyasalardaki oynaklığın bir müddet daha devam edebileceği belirtildi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. S&P, en son 1 Nisan'daki değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, not görünümü ise "negatif" olarak korumuştu. Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2'ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8'e revize edilmişti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 seviyelerinin destek, 3.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.