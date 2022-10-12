Borsa günü yüzde 1,51 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 62,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 2,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile orman kağıt, basım en çok kaybettiren yüzde 4,78 ile iletişim oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 84 ihtimalle Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artıracağı beklenirken, aralık toplantısı için öngörüler 50 baz puan ile 75 baz puan arasında kalmaya devam ediyor.

Analistler, enflasyonda yumuşamaya ilişkin işaretlerin görülmemesinin başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında konuya ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Jeopolitik risklerdeki artış, Çin'de salgın kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ve enerji krizi nedeniyle enflasyonist endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının resesyona yol açacağı uyarılarının da giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Bugün ABD'de 3. çeyrek bilanço döneminin başlayacağını belirten analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.