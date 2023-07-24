Borsa günün ilk yarısında rekorunu 6.800 puanın üzerine taşıdı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,61 puan değer kazandı.

Cuma günü 6.687,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,25 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.690,11, en yüksek ise 6.803,37 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 2,37, teknoloji endeksi yüzde 1,65 ve sanayi endeksi yüzde 2,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Çan2 Termik ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.966 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 141,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, avro 29,8700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.966 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 81,4 dolardan işlem görüyor.