Borsa günün ilk yarısında yükseldi (BIST 100 - 9 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 9.925,54 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.