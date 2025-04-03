Borsa günün ilk yarısında yükselirken altın ve dövizde son durum...

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,64 puan ve yüzde 0,85 artışla 9.603,95 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.530,67, en yüksek 9.627,7 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,2 ile inşaat, tek kaybettiren ise spor oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 0,3, sanayi endeksi yüzde 1,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,94 yükseldi.

En çok işlem gören hisseler

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Tekfen holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 122 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 146,56 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9330 liradan, Euro 41,9590 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 122 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,7 azalışla 71,6 dolardan işlem görüyor.