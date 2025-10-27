Borsa haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı

Geçen hafta cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,43 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.928,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim'de

Öte yandan resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak.

Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.