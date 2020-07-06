Borsa haftaya 117 bin puanın üstünde başladı
Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçtiğimiz haftanın son gününü, günlük yüzde 0.99 düşüşle 115 bin 748 puanda tamamladıktan sonra, yeni haftaya yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı.
BIST Bankacılık endeksi haftaya yüzde 1.61 düşüşle 129 bin 633 puanda başlarken, BIST Holding endeksi yüzde 1.41 yükselerek 99 bin 693 puanda.
Dövizlerde son durum şöyle; dolar yüzde 0.02 artışla 6.86 liradan, euro ise yüzde 0.52 artışla 7.75 liradan işlem görüyor.
Avrupa hisse senedi piyasaları, COVID-19 salgınının ikinci dalgasının Avrupa Birliği ekonomisindeki olumsuz etkileri endişelerine rağmen, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Almanya’dan gelen olumlu fabrika siparişi verileri ve ülkenin Ekonomik İlişkiler ve Enerji Bakanı Peter Altmeier’in ülke ekonomisinin ekim ayında yeniden büyümeye geçeceği ve işsizliğin azalmasının beklendiği açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.
Açılış öncesi işlemlerde DAX yüzde 2.03, FTSE yüzde 1.33, CAC yüzde 1.82 yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.39 değer kaybederek, 1.12901 düzeyine gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.24959 düzeyine yükseldi.
Altın fiyatları haftaya yüzde 0.11’lik artışla başladı ve ons başına 1,775 dolardan işlem gördü. Görülen artışın sebebi olarak yatırımcıların güvenli liman arayışları gösterildi.
Petrol fiyatları küresel ekonomide görülen toparlanma ve buna bağlı olarak talepte görülen artış etkisiyle toparlanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları yüzde 1.26 artışla 43.34 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.34 artışla 40.79 dolardan işlem görüyor.