Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu Toplantısı, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.