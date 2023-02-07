Borsa için acil toplantı: 3 önemli konu masaya yatırıldı
Son dakika... Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurum ve portföy yönetim kuruluşu yöneticileriyle bu akşam bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda üç önemli konu tartışıldı.
Haber Merkezi
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Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun aracı kurumlar ile yaptığı toplantı sona erdi.
Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, aracı kurum yöneticilerinin önerileri tartışıldı.
Toplantıda brüt takas uygulanması, Varlık Fonu’nun hisse geri alımı yapması, şirketlerin geri alımlarının desteklenmesi ve Borsa İstanbul’un haftasonuna kadar işleme kapatılması konularının tartışıldığı öğrenildi.