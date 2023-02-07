Borsa için acil toplantı: SPK aracı kurumları topluyor

Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR

Konuya yakın bir kaynak, “Kahramanmaraş’taki depremler sonrasında rutin toplantılarımızdan birisi” dedi.

Sosyal medyada deprem sonrası iki gündür Borsa İstanbul’da işlemlerin durdurulmamasına yönelik eleştirilerin artması sonrasında gözler regülatörlere çevrildi.

Metin Külünk: “SPK Başkanı Görevden alınsın”

Bugün borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile 2 defa geçici olarak durdurulmuş, daha sonra da işlemlere devam edilmişti.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün görevden alınmasını istedi.

“Bu günde borsayı yönetemeyen kişi ne işe yarar!

Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hafta kapanması gereken borsayı açık tutarak garibanların elinden kağıtlarını almaya göz yuman bu kişi görevden alınmalıdır.” dedi.