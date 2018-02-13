Borsa İstanbul 1 trilyona gidiyor

13 Şubat 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Şu an Borsa İstanbul Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da en likit borsa... Piyasa değerinde bu sene sonuna doğru 1 trilyon lira rakamını geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Halka arzı tamamlanan, Medical Park ve Liv Hospital'ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin gong töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri ve gazileri anarak başlayan Karadağ, hükümetin sağlık alanında yaptığı reformların, sağlık alanında çok değerli kuruluşları ortaya çıkardığını söyledi.

Borsa'da işlem görmeye başlayan Medical Park ve Liv Hospital ile Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören şirket sayısının 406 olduğunu bildiren Karadağ, şunları söyledi:

"Bu şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 900 milyar liraya ulaştı. Bu halka arzla birlikte, halka arz edilen payların toplam değeri 1,4 milyar lira olurken, kuruluş sermayesini oluşturan şirketin yüzde 35'i ek satış dahil, yaklaşık yüzde 83,5'i yurt dışına olmak üzere yatırımcıya satıldı. Günümüz ticaret sisteminde, güçlü ekonomi için güçlü finans sistemi, güçlü finans sistemi için de gelişmiş sermaye piyasalarının olması elzem. Bugüne kadar maalesef büyük ölçüde bankacılık merkezli kredi finansmanı ile firmalarımızı finanse ettik."

"Hedef 1 trilyon lira"

Karadağ, kendilerinin firmaları halka arza davet ettiklerini anımsatarak, bu davete icabet eden MLP Sağlık Hizmetleri'ne teşekkür etti.

Şu an Borsa İstanbul'un Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da en likit Borsa olduğunu anımsatan Karadağ, piyasa değerinde bu sene sonuna doğru 1 trilyon lira rakamını geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Karadağ, "Bugün gerçekleşen halka arzla beraber bankacılık sistemi kredi talebinden 1,4 milyar lira tutarında bir büyüklüğü halka arzla finanse ederek kredi sistemini rahatlamış olduk. Enflasyon ve faizle mücadelenin halka arzlar ve sermaye piyasası ürünlerini kullanmakla olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlandı"

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muharrem Usta ise özellikle yurt dışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, son dönemin en büyük halka arzlarından birini, dünyadaki zorlu piyasa koşullarına rağmen başarı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen talepten duydukları memnuniyeti dile getiren Usta, halka arzda Singapur, Birleşik Krallık, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıta Avrupası'ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarının ilgisi ile karşılaştıklarını anlattı.

Usta, halka açılan hisselerin yüzde 70'inden fazlasının uzun vadeli yatırımcılara dağıtılmasının, MLP Care ile birlikte Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir yansıması olduğuna işaret ederek, "Halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlandı. Bu artış ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, şirketimiz bilançosunu daha da sağlamlaştırarak sürdürülebilir güçlü büyümesini devam ettirecek. 16 binden fazla çalışanımız ve 17 ildeki 29 hastanemizle Türkiye’nin dört bir yanına daha güçlü hizmet götürme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyümede ikinci perdeyiz açıyoruz"

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da konuşmasında halka arz ile birlikte MLP Care’in büyümesinde yeni bir döneme girildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Turkven olarak potansiyeline inanarak yatırım yaptığımız MLP Care’in sürdürülebilir hızlı büyümesi bizleri gururlandırıyor. 17 hastaneden 29 hastaneye ulaşma yolculuğunda birlikte olduğumuz MLP Care, kurumsal yönetim anlayışı ve deneyimli yönetici ekibi ile sadece ülkemizin değil gelişmekte olan ekonomilerin yıldız sağlık zincirlerinden biri olmaya aday. Halka arzımızla birlikte bilançomuzu güçlendirip büyümede ikinci perdeyi açıyoruz."

Toplantıda verilen bilgiye göre, hisselerinin yüzde 35,01'inin halka arzını tamamlayan MLP Sağlık Hizmetleri 19 liradan Borsa'da işlem görmeye başladı.

Kaynak: AA