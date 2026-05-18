Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı: Gözler Orta Doğu’daki gelişmelerde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 33,94 puan gerileyerek 14.333,66 puana inerken, kayıp yüzde 0,24 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz cuma günü satış baskısının etkili olduğu piyasada BIST 100 endeksi günü yüzde 1,89 değer kaybıyla 14.367,60 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,62 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,10 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,20 ile turizm olarak öne çıktı.

Orta Doğu gerilimi piyasaları baskılıyor

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik kaygılar haftanın başlangıcında risk iştahını baskıladı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılmasına ilişkin henüz net bir uzlaşma sağlanamaması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

ABD/İsrail ile İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmanın halen ortaya çıkmaması, piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlanmaya devam etmesine yol açıyor.

8 Nisan’da sağlanan ateşkes sonrasında tarafların yürüttüğü görüşmelerden kalıcı bir sonuç çıkmaması ve karşılıklı sert açıklamaların sürmesi, ateşkes sürecinin kırılganlığını artırıyor.

Trump-Şi görüşmesi beklentileri karşılamadı

Öte yandan geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilen görüşmeden piyasaların beklediği somut adımların çıkmaması da küresel yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oldu.

Gözler veri gündeminde

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 seviyeleri destek, 14.400 ile 14.500 puan aralığı ise direnç konumunda bulunuyor.