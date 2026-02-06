Borsa İstanbul ve IFC'den 'Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi'

Dünya Bankası'nın özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC); Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinde görev yapan kıdemli personelini bir araya getiren “Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi” programını Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Eğitim, küresel sürdürülebilir finansın değişen görünümünü incelemek üzere 18 ülkeyi temsil

eden 43 kıdemli IFC yetkilisini Borsa İstanbul kampüsünde buluşturdu. Gerçekleştirilen

eğitimle, Dünya Bankası Grubu çalışanlarının ekonomik büyümeyi teşvik eden, yerel sermaye

piyasalarından yararlanan ve bölge genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen etkili

sürdürülebilir finans çözümleri geliştirebilmelerine destek olunması hedeflendi.

Programda, havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını ele alan Türk Hava Yolları

yetkilileri ile beyaz eşya sektöründeki çalışmaları aktaran Beko yetkilileri misafir konuşmacı

olarak yer aldılar. Konuşmacılar, şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini,

önceliklerini, karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları aktardıkları sunumlar

gerçekleştirdi.

Eğitim programı, katılımcıların küresel en iyi uygulamalar üzerine iş birliği yaptığı; Türkiye

ve bölge genelinde daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etme

konusundaki ortak kararlılığın vurgulandığı interaktif oturumlarla sona erdi.