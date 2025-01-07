Borsa İstanbul'da 2025'teki 'pozitif hikaye' için dört büyük etken! Uzmanı açıkladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl yüzde 31,6 getiri sağlayarak yüzde 44,38'lük yıllık enflasyonun altında kaldı. Gözler şimdi borsanın 2025 yılındaki performasında.

Merkez Bankası'nın aralıkta başladığı faiz indirimlerini yıl boyu sürdürmesi, enflasyonda da düşüş görülmesiyle borsada yükseliş trendinin başlayabileceği yorumları yapılıyor.

Borsa dört büyük etken

Tellimer Hisse Stratejisi Direktörü Hasnain Malik, Borsa İstanbul hakkında yayınladığı değerlendirmesinde 'ortodoks para politikasına dönüş, faiz indirimleri, ılımlı küresel emtia fiyatları ve tarihsel olarak ucuz değerlemelerin' olumlu hikaye yaratabileceğini kaydetti.

Malik, hisse senetlerinin 1,3 katlık defter değerine göre geride kalan fiyatının ve yüzde 14’lük öz sermaye getirisinin, beş yıllık medyanla yaklaşık olarak aynı seviyede olduğunu ifade etti.

Malik, “6,4 katlık forward fiyat-kazanç oranına ek olarak yüzde 34 kazanç büyümesi ve yüzde 4,2 temettü getirisi beş yıllık medyana göre yaklaşık yüzde 20 prim anlamına geliyor” analizini yaptı.

Emsallerine göre pozitif

Türkiye’de yıllık enflasyonun zirve seviyesine Mayıs 2024’te ulaştığını, faizin 2021'den sonra ilk kez Eylül 2024'te pozitife döndüğünü belirten Tellimer analisti, Türk hisse senetlerinin, Arjantin ve Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki emsallerinden küçük bir farkla daha iyi performans gösterdiğini vurguladı.