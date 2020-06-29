Borsa İstanbul'da 'açığa satış' morali

29 Haziran 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Hafta sonunda artan koranavirüs vakalarının etkisiyle güne negatif başlangıç yapan küresel piyasalar, gün ortasında ABD vadelilerin artıya geçmesiyle alıcılı seyre döndü. Açılıştan itibaren Asya ve Avrupa borsalarına göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul, ekonomik güven endeksinin pandemi sonrası toparlanmayı sürdürmesinden de destek buldu. Öte yandan borsada açığa satışın yakın bir tarihte kalkabileceğine yönelik iddiaları bankacılık hisselerine alım getirdi.

Sabah seansın başlamasıyla birlikte kendisini 115 bin puanın üzerine atan BİST-100 Endeksi, gün boyu bu 115 bin 500 seviyelerinde tutunmayı başardı. Bugünkü yükselişe öncülük eden bankacılık endeksinde ise primler yüzde 3'ün üzerini gördü. Açığa satış yasağının kalkma olasılığının güçlenmesi ve bugün açıklanan bankacılık sektörü karının beklentileri karşılaması banka hisselerindeki güçlü seyirde etkili oldu.



BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla günü 115.843,01 puandan tamamladı. Saat 18.30 itibariyle dolar/TL kuru haftalardır koruduğu 6,85 seviyelerinde seyrini sürdürürken Euro/TL 7,71'den el değiştiriyor.

Bankaların net kârı yüzde 39 arttı



Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı, net faiz gelirlerindeki güçlü büyümenin de desteği ile geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar lira oldu.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

Yabancı ilgisinin artması moral olacaktır



Piyasalarda bankacılık endeksi önderliğinde yaşanan yükselişi DÜNYA'ya değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, dünya endekslerinden pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da yabancı ilgisinin artmasının önemine değindi. Erkan değerlendirmesinde, "Bir süredir yerli yatırımcılarının taşıdığı endeks dünya endekslerinden önde gidiyordu. Bugün de açığa satış yasağının kalkacağına dair haberlerin etkisiyle özellikle bankacılık hisselerinde alımlar görüyoruz. Bugünkü performans özelinde kamu bankaları bir adım önde diyebiliriz. Piyasadaki kısıtların kalkması endeks ve hisse bazındaki performanslardan öte algı açısından daha büyük katkı sağlayacaktır. Bu yükseliş hareketinin sürdürülebilir olması için ihtiyaç duyulan yabancı ilgisini geri getirebilir. " ifadelerini kullandı.



"Yabancı alımları yakından izlenecek"



Erkan notunda "Yıl başından bu yana çok büyük oranda çıkış yapan yabancı yatırımcının rağbet etmesi, piyasadaki morali de yüksek tutacaktır. Bu açıdan bakıldığında haftalık menkul kıymet istatistiklerindeki yabancı alımları bir parça daha önemli olacak. Teknik açıdan bakacak olursak 113.000-113.500 seviyeleri korunduğu sürece görüntü olumlu. Buraya kadar düşüşleri kar realizasyonu olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Borsada açığa satış yasağı sona eriyor