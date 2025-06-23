Borsa İstanbul'da altın haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü 4 milyon 329 bin liradan kapattı. Böylece altın, bir önceki işlem gününe göre yüzde 0,8 oranında değer kazandı.

Gün içinde en düşük 4 milyon 300 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 340 bin lira seviyeleri görüldü. Cuma günü ise kilogram altın 4 milyon 295 bin liradan işlem görmüştü.

Toplam işlem hacmi yaklaşık 4 milyar

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 3 milyar 994 milyon 551 bin 92,21 lira, toplam işlem miktarı ise 932,43 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm kıymetli metallerin toplam işlem hacmi ise 4 milyar 4 milyon 843 bin 812,84 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Atanur Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: